Москва, 13 июля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Правительство РФ направит свыше 1 млрд рублей в пострадавшие в результате паводка Еврейскую автономную область (ЕАО) и Хабаровский край, сообщает 13 июля сайт правительства России.

19.mchs.gov.ru Паводок

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства пойдут на покупку квартир для пострадавших и ремонт в повреждённых помещениях. Планируется закупить около 13 тыс. кв. м жилья и отремонтировать около 4,9 тыс. кв. м.

Минстрою РФ необходимо заключить в течение 30 дней все необходимые соглашения с властями регионов.

В правительстве напомнили, что паводки в регионах Дальнего Востока произошли в августе и сентябре 2020 года из-за сильных дождей.