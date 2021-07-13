Ростов-на-Дону, , 10:03 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, получив сотни откликов от жителей Дона, назвал примерную дату проведения прямой линии.

Не менее тысячи предложений поступили в Instagram от подписчиков донского губернатора. Люди предлагают проводить прямые эфиры с населением как ежедневно, так и раз в два года. При этом понятие прямой линии существует в Ростовской области около шести лет, уточнил глава региона. Форма общения с населением, которое запланировано в сентябре 2021 года, пока прорабатывается.

«Почему в сентябре? Сейчас началась подготовка к бюджету 2022−2024 годов, возможно на решение некоторых вопросов необходимо финансирование. В сентябре мы такой эфир проведём», — уточнил Голубев в эфире телеканала «Дон 24».

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