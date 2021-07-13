Москва, 13 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ заявил о возможном росте цен на основные продукты питания в России.

Wikimedia.org Продукты питания

По его словам, осенью 2021 года в стране может подорожать «абсолютно всё».

«Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Он добавил, что к таким продуктам относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России в июне выросли на 0,69% по сравнению с предыдущим маем, а инфляция с начала текущего года достигла 4,19%. Такие данные приводит 7 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция в годовом выражении в июне ускорилась до 6,50% с 6,02% в предыдущем месяце. Согласно данным ведомства, в июне продовольственные товары подорожали в среднем на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, непродовольственные товары — на 0,68%, услуги — на 0,76%.

Читайте также: Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%