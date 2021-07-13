Богота, 13 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Власти Колумбии призвали руководство Гаити обеспечить доступ сотрудников колумбийского МИД к своим гражданам, которые были задержаны по подозрению в причастности к убийству гаитянского лидера Жовенеля Моиза. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление замглавы МИД Колумбии Франсиско Эчеверри.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Мы выразили послу Гаити в Боготе [Жану-Мари Экзилю] беспокойство нашего правительства в связи с тем, что необходимо срочно обеспечить доступ наших консульских сотрудников к [задержанным в Порт-о-Пренсе] колумбийцам, которые подозреваются в причастности [к убийству президента Гаити]», — сказал Эчеверри.

По его словам, МИД Колумбии также запросил информацию на предмет репатриации тел колумбийцев, погибших в перестрелке с полицией после убийства Моиза.