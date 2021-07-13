Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ерлан Алимбаев вручил благодарственное письмо президента послу Канады в Нур-Султане Николя Бруссо, сообщили в пресс-службе казахстанского МИД.

Канадский дипломат посетил МИД Казахстана в связи с завершением своей миссии. Собеседники отметили, что важными направлениями сотрудничества между странами остаются сельское хозяйство, недропользование и академический обмен.

Стороны также отметили положительные итоги политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел в марте 2021 года. Алимбаев отметил значительный вклад Бруссо в развитие двусторонних политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.