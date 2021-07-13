Самара, , 09:59 — REGNUM Заняться уборкой мусора на береговой полосе водных объектов Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что вопрос сохранения чистоты водных объектов в области был рассмотрен на оперативном совещании в правительстве региона.

«Мне поступают жалобы по загрязнению береговой полосы — практически по всем муниципальным образованиям Самарской области. Это касается не только берегов Волги, но и других водных объектов. Есть обращения и по замору рыб, в том числе по тем небольшим водным объектам, где провели очистку и благоустройство. Людей эта ситуация очень тревожит», — приводит пресс-служба слова Азарова.

По словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования области Александра Ларионова, в 2021 году из-за жары фиксируется повышение температуры воды примерно на пять градусов относительно средних многолетних значений.

«Мы все обращения по замору рыбы отработали совместно с Росрыболовством и провели исследования. По заключению наших лабораторий причиной гибели послужили природные явления, а именно — низкое содержание растворенного в воде кислорода. Техногенный фактор был полностью исключен», — приводит пресс-служба слова министра.

Ларионов подчеркнул, что берега загрязняют не только отдыхающие, но и дачники.

«На улице жара, огромное количество людей выезжает на природу, количество отходов большое и, соответственно, если своевременно не справляться с вывозом, поступают жалобы. В частности, люди обращаются по ситуации на острове Зелененький», — подчеркнул Азаров.

По словам глава Самары Елены Лапушкиной, мусор накопился на этом острове из-за сбоя по вывозу. Азаров поручил привлечь виновных к ответственности.

«Если запретили купаться в необорудованных местах, это не значит, что за территорией не нужно следить», — заявил он.

В итоге, глава региона поручил чиновникам составить список наиболее посещаемых мест и в течение двух недель навести там порядок.

«Начинайте проводить проверки, и в случае необходимости виновных в загрязнении территорий призывайте к ответственности. У всех глав муниципальных образований региона есть шанс оперативно навести порядок своими силами, провести субботники с привлечением общественности, волонтеров. У нас впереди еще половина лета, и нужно следить за состоянием береговой территории», — поручил областной губернатор.