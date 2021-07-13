Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова до конца июля 2021 года будет объявлен конкурс на проектирование зоны платной парковки автотранспорта в Петроградском районе. Это позволит ввести в эксплуатацию новые парковочные места уже в первой половине 2023 года, сообщили 13 июля в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Елена Молчанова ИА REGNUM Паркомат

В рамках расширения петербургской зоны платной парковки в Петроградском районе планируется создать около 13 тыс. парковочных мест.

«До конца 2023 года в зону городского парковочного пространства должны войти улицы Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов. Это порядка 65 тысяч упорядоченных парковочных мест», — отметили в комитете.

Ориентировочная стоимость проектирования и создания зоны платной парковки во всех четырех района центра Санкт-Петербурга составляет порядка 1,3 млрд рублей.