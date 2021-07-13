Берлин, 13 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Автопроизводитель Audi готовит к премьере новый электрический вседорожник Audi Q5 e-tron, в котором будут использоваться технологии, разработанные совместно с компанией Porsche. Об этом сообщается на сайте издания Moters.es.

Moters.es Audi Q5 e-tron

Журналистам издания удалось сфотографировать дорожные испытания автомобиля. При этом не сообщается, где конкретно они проходили.

На авторынке новинка появится в 2022 году. В этом же году выйдет версия Sportback. Кроме того, автопроизводитель готовит другие проекты, связанные с электрификацией.

Дизайн нового Audi Q5 e-tron будет иметь характерные черты линейки электрокаров e-tron. Модернизация заметна в головной оптике, радиаторной решетке и бамперах.

В качестве «тележки» автомобиль получит платформу PPE, предназначенную для роскошных электрокаров. Платформа создана специалистами Audi совместно с компанией Porsche. На этой же архитектуре будут разрабатываться будущие электромобили Porsche Macan.

Ранее специалисты компании Audi провели в южной части Европы испытания модернизированного седана A8 четвертого поколения. Ожидается, что линейка двигателей модели будет состоять из традиционных силовых агрегатов на бензине или дизельном топливе.

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