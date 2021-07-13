Кемерово, 13 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В городе Кемерово на сегодняшний день привито всеми вакцинами от коронавирусной инфекции нового типа 125 958 горожан, в том числе 37 383 — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия муниципалитета.

Donland.ru Вакцинация

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В городской администрации напоминают, что прививку от коронавируса может сделать любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, а также в регистратуре поликлиники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки в Кемерове выявлено 40 новых носителей Коронавируса. Днём ранее — 38 случаев заражения коронавирусом.