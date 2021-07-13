Москва, 13 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. С отказами в приёме на работу из-за отсутствия прививки от коронавирусной инфекции столкнулись 15% искавших работу жителей Москвы. Об этом 13 июля сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Поиск работы

В опросе приняли участие 1,6 тыс. жителей России в возрасте старше 18 лет, проживающие в 394 городах страны. С «ковидной дискриминацией» столкнулись 11% респондентов. Наибольшая доля в Москве — 15%, в Санкт-Петербурге — 9%.

Уточняется, что чаще всего отказывают при трудоустройстве на вакансии с зарплатами до 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми популярными вакансиями на рынке труда в 2021 году стали специалисты сервисной индустрии — сейчас на позиции в этом сегменте работодатели разместили более 58 тысяч вакансий.