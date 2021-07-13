Киев, , 09:54 — REGNUM Продолжающееся внешнее управление Украиной и русофобская идеология приведут к конфликту с Россией. Об этом написал депутат Верховной рады Евгений Шевченко 13 июля в своём телеграм-канале.

Парламентарий прокомментировал статью о единстве народов России и Украины, написанную президентом России Владимиром Путиным.

«Очень сильная смысловая статья со стороны Кремля. Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Белоруссии», — отметил он.

Шевченко добавил, что в статье изложено видение будущего:

«Пока это видится, как углубление конфликта, вплоть до военной фазы, если продолжится здесь внешнее управление и антирусская идеология».

Депутат призвал возвращать Украине субъектность, поскольку в противном случае страна распадётся на части.

«Украине пора проснуться от этого пьяного угара. Пора идти на диалог, делать прагматичные поступки и научиться держать слово. Прежде всего, перед своими людьми — тебя избравшими», — сказал Шевченко.

Он пообещал помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот решит поменять политический курс в данном направлении. Шевченко отметил, что в противном случае этим придётся заниматься ему и его команде, уже после смены власти в стране.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Путин находится вне контекста глобальной повестки и неправильно воспринимает отношения России и Украины, которые, по мнению Подоляка, являются «двумя чужими странами».

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