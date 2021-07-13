Киев, 13 июля 2021, 09:54 — REGNUM Продолжающееся внешнее управление Украиной и русофобская идеология приведут к конфликту с Россией. Об этом написал депутат Верховной рады Евгений Шевченко 13 июля в своём телеграм-канале.
Парламентарий прокомментировал статью о единстве народов России и Украины, написанную президентом России Владимиром Путиным.
Шевченко добавил, что в статье изложено видение будущего:
Депутат призвал возвращать Украине субъектность, поскольку в противном случае страна распадётся на части.
Он пообещал помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот решит поменять политический курс в данном направлении. Шевченко отметил, что в противном случае этим придётся заниматься ему и его команде, уже после смены власти в стране.
Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Путин находится вне контекста глобальной повестки и неправильно воспринимает отношения России и Украины, которые, по мнению Подоляка, являются «двумя чужими странами».
Читайте ранее в этом сюжете: Офис Зеленского ощутил «странное послевкусие» от статьи Путина про Украину