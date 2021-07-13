Штат Вермонт, США, , 09:59 — REGNUM Встреча межведомственных делегаций России и США на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств может пройти в ближайшие недели, на это рассчитывают в Москве. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил на встрече с русскоговорящими студентами Миддлберийского института в штате Вермонт.

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«Рассчитываем в ближайшие недели провести установочную встречу межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств», — приводит слова Антонова российская дипмиссия на своей странице в Facebook.

По словам посла, обзор озабоченностей в стратегической сфере, которые есть и у Вашингтона, и у Москвы, мог бы стать отправной точкой диалога. После июньского саммита в Женеве Москва не питает «никаких иллюзий о кардинальных прорывах», так как взаимных претензий и противоречий накопилось очень много.

Вместе с тем, добавил Антонов, возможности для позитивной динамики есть.

Как сообщало ИА REGNUM, Антонов предупредил, что вооружённый конфликт России и США неизбежно приведёт к эскалации вплоть до ядерного уровня.

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