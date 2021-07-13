Екатеринбург, 13 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге решили не проводить крестный ход в «Царские дни», заявил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько.

Ekaterinburg-eparhia.ru Крестный ход в праздник Казанской иконы Божией Матери в Екатеринбурге

К такому решению власти пришли совместно с Екатеринбургской епархией РПЦ

«Договорённость одна — не проводить. Эпидемиологическая обстановка не позволяет сегодня это сделать», — цитирует чиновника «УралLIVE».

Бидонько добавил, что в регионе постараются сделать так, чтобы «незаконных выходов» на крестный ход не было. Мероприятие планировали провести в ночь с 16 на 17 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отмене крестного хода из-за роста заболеваемости COVID-19. В ответ глава Екатеринбургском епархии митрополит Евгений заявил, что всё равно пойдёт на шествие. После этого светские и религиозные власти провели переговоры о судьбе мероприятия.