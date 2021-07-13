Пермь, 13 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В пригороде Краснокамска Пермского края с 10 июля горит лес. Как сообщает ГУ МЧС по региону, на сегодняшний день низовой пожар прошел 84 га.

Лесной пожар

Площадь активного горения составляет 2,5 га. Огонь распространяется в двух небольших очагах. Горит моховая подстилка на заболоченных участках леса.

В ликвидации пожара задействованы 14 человек и две спецмашины. Тушение осложняет удаленность водоисточников от места ЧП.

Спасатели отмечают, что угрозы населенным пунктам нет. Однако дымовой шлейф может распространиться далеко. Населению рекомендуют сообщать о задымлении для принятия мер.