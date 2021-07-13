Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Работы по проектированию новой зоны платной парковки на 71 улице Центрального района Санкт-Петербурга завершены. Новые платные парковки спроектированы в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки, они появятся уже в текущем году. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Елена Молчанова ИА REGNUM Завершено проектирование зоны платной парковки в центре Петербурга

Стоимость проектирования и создания оценивается в 116 млн рублей. В настоящий момент продолжается проектирование платной зоны на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Как ранее сообщало ИА REGNUM, улицы двух центральных районов Петербурга полностью станут платными для парковки к 2022 году. Позже к ним присоединится и Василеостровский район.

«Центральный и Адмиралтейский районы — старейшие в городе. Ввиду их центрального расположения на них приходится плотный автомобильный трафик. Поэтому важно навести порядок с хаотичной парковкой, разгрузить улицы и обеспечить приоритет движения общественного транспорта», — подчеркнул председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков.