Новосибирск, 13 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области 14 июля и ночью 15 июля ожидаются неблагоприятные метеоусловия — ливни, грозы, град, резкое похолодание и сильные порывы ветра. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

61.mchs.gov.ru Ураганный ветер

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Специалисты МЧС России предупредили новосибирцев о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды.

«По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сутки 14 июля и ночью 15 июля в Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы и град. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 18−23 метров в секунду. Вслед за осадками в регион придет и похолодание — днем столбик термометра опустится до 13−18 градусов тепла», — уточнили в ведомстве.

Руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики рекомендовано держать под контролем развитие ситуации из-за ухудшения погоды на подведомственных территориях. А в случае экстренной ситуации предпринять оперативные меры по ликвидации её последствий.