Ижевск, 13 июля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Вузам Удмуртии рекомендовано провести активную кампанию по вакцинации сотрудников от коронавируса. Соответствующее письмо получено учреждениями от Министерства высшего образования РФ, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

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Ректор Удмуртского государственного университета Галина Мерзлякова отмечает, что каждый вуз должен решать вопросы прививочной кампании в соответствии с ситуацией в регионе, однако информационно-разъяснительная кампания должна быть усилена везде. Причем УдГУ уже несколько раз проводил выездную вакцинацию сотрудников, очередной этап прошел 8 июля — были вакцинированы 160 преподавателей вуза.

По словам ректора Ижевской государственной сельскохозяйственной академии Андрея Брацихина, в настоящее время в академии есть около 15 сотрудников, которые категорически отказываются проходить вакцинацию, не имея медицинского отвода от данной процедуры. Пока с такими сотрудниками проводятся беседы о необходимости сделать прививку, в противном случае они будут переведены на дистанционный формат работы. Также затруднит обучение в очном формате отсутствие прививки у студентов. Студенты академии часто проходят практику на предприятиях, которые могут запретить доступ непривитых граждан на свою территорию. При этом Брацихин подчеркнул, что в последние недели число привитых сотрудников постепенно увеличивается, вакцинацию прошли 158 человек — это больше 50% штата академии, среди студентов привиты около 4%, 8−9% студентов имеют медицинские противопоказания.

«По поводу недопуска на очные занятия у нас пока ограничений нет — если нам не выставят такие ограничения руководители наших клинических баз, то есть главные врачи медорганизаций Ижевска, где расположены наши кафедры», — рассказал ректор Ижевской государственной медицинской академии Алексей Шкляев. Прорабатывается вопрос вакцинации обучающихся в вузе иностранных студентов, медакадемия подала заявку в Москву о количестве таких студентов, планиуется, что они смогут вакцинироваться на возмездной основе препаратом Спутник-Лайт.

«Документа, регламентирующего обязательную вакцинацию, из Минздрава РФ нет и не будет — так нам было заявлено. Нам предложено действовать методом убеждения», — добавил Шкляев.

В Глазовском государственном пединституте из 295 сотрудников вакцинацию прошли 83 человека, что объясняют отсутствие в городе одной из возможных вакцин длительное время. При этом ректор Янина Чиговская-Назарова заявила, что сотрудники предупреждены о необходимости вакцинироваться до 1 сентября, если нет медотвода.

Руководство Ижевского государственного технического университета ставит задачу за летний период провести вакцинацию хотя бы на 50% административно-управленческого персонала, а по выходу из отпусков профессорско-преподавательского состава за сентябрь довести до 50% вакцинированных и в этой категории. Пока сложнее идет работа со студентами, сетует и.о. ректора ИжГТУ Александр Губерт. Заселяющимся в общежития первокурсникам будет рекомендовано сразу же отправиться на вакцинацию уже в августе. Со студентами старших курсов аналогичная работа начнется осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии пока нет постановления главного санитарного врача республики о необходимости вакцинировать сотрудников различных учреждений.

Однако предприятиям Удмуртии, прежде всего тем, которые выполняют гособоронзаказ, до 1 августа рекомендуется вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников, сообщала ранее пресс-служба Удмуртской республиканской организации Российского профсоюза работников промышленности.

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