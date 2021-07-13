Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Благоустройством Аллеи роз займётся администрация Ростова-на-Дону. С жалобами на удручающее состояние фонтана и пешеходной зоны к руководству города обратились жители Советского района.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой фонтан в парке «Ходынское поле»

«Несмотря на то, что капитальный ремонт фонтана проводился всего лишь в 2014 году, сейчас объект действительно находится в неудовлетворительном состоянии. Причина — ненадлежащий уход районных служб. Аллея роз также сейчас в плачевном состоянии. Дал поручение изучить основания и условия, на которых данная территория была передана бизнесу на содержание», — написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в Instagram.

В планах властей — построить на месте старого сооружения светомузыкальный фонтан, а также благоустроить пешеходный бульвар.