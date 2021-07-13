Москва, 13 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Появилось видео массовой драки с участием мигрантов из Киргизии и Таджикистана вечером 12 июля. Запись опубликовал телеграм-канал Baza.

Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907

На кадрах запечатлён конфликт возле станции метро «Кузьминки», в котором приняли участие десятки людей. События разворачивались в тёмное время суток. В конце видео запечатлено, как сотрудники правоохранительных органов проводят задержания участников конфликта.

По данным телеканала Рен ТВ, в драке принимали участие примерно 180 человек, десятки людей были задержаны полицией и Росгвардией. В качестве повода для столкновений называется происшествие, произошедшее 11 июля в Химках. Там двое уроженцев Киргизии получили ножевые ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники московской полиции выясняют причины конфликта, который перерос в массовую драку в столичном районе Кузьминки.