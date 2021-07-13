Уфа, , 09:40 — REGNUM Заместителем министра сельского хозяйства Башкирии назначен Фарит Валитов. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Отмечается, что Валитов родился 12 января 1978 года в деревне Зильдярово Миякинского района Башкирии, стал выпускником Башкирского государственного аграрного университета по специальности «зоотехния».

"В агропромышленном комплексе республики Фарит Валитов известен как компетентный специалист в сфере животноводства, он является доктором сельскохозяйственных наук. Начиная с 2003 года Фарит Валитов прошел путь от ассистента кафедры разведения сельскохозяйственных животных до заведующего кафедрой пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что заместителем министра земельных и имущественных отношений Башкирии назначен Артур Аманбаев.