Пекин, 13 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель KIA представил на китайском авторынке кроссовер Sportage Ace нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

KIA KIA Sportage Ace

Новинка собрана на «тележке» кроссовера предыдущего поколения. Дизайн автомобиля получился оригинальным. Здесь стоит отметить массивную решётку радиатора, светодиодные передние фары, большой бампер и вертикальные LED-фонари на корме.

Внутри версии Ace имеются: цифровая «приборка», мультимедийная система с большим дисплеем и сенсорным блоком управления климат-контролем.

Габаритные размеры модели равны: 4530×1850×1700 мм. При этом расстояние между осями колёс составляет 2640 мм.

Основным силовым агрегатом машины является двухлитровый атмосферный мотор G4NJ производительностью 160 «лошадей», который сочетается с «механикой» либо с шестискоростным «автоматом».

В Китае бюджетная комплектация нового авто стоит от 139,8 тыс. юаней (около 1,6 млн рублей).

Ранее компания KIA вывела на российский авторынок среднеразмерный кроссовер Sorento с новым бензиновым двигателем V6. Он пополнит моторную линейку модели, состоящую из бензинового «движка» 2.5 MPI и дизельного агрегата 2.2 CRDi.

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