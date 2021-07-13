Владивосток, 13 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Приморье будет создана рабочая группа, которая сформирует модель хорошей, доброй школы, куда дети всегда будут хотеть ходить, заявила уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова во Владивостоке 13 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Пресс-служба правительства Приморья, Игорь Новиков Анна Кузнецова и Олег Кожемяко

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Речь идёт о школе нового поколения. По словам омбудсмена, один из главных вопросов, который стоит на повестке в Приморье и многих других регионах России, — строительство и капитальный ремонт школ, а также создание в них в последующем безопасной и комфортной среды для учащихся.

«Я в Приморье во второй раз, ехала с внутренней радостью. Прекрасно помню совещание здесь с родителями детей с особенностями развития. Поднималась тема перелетов для таких ребят. Сейчас, я знаю, вопрос решен. Конечно, ещё есть над чем поработать. Тема капитального ремонта образовательных организаций — она есть во всех регионах. Школы, требующие пристального внимания. Поэтому Президент и поручил разработать соответствующую программу. Это очень важное направление работы, обеспечивающее системное решение вопроса», — сказала Анна Кузнецова.

Она также отметила, что мало построить здание, нужно ещё и наладить образовательный и воспитательный процесс, создать современные и комфортные условия для педагогов и школьников.

«Мы знаем, что стены, какими бы красивыми, современными, комфортными они не были — это далеко не всё, что обеспечивает безопасность и комфортное пребывание ребёнка. В Приморье будет создана рабочая группа, которая создаст модель той хорошей, доброй школы, куда дети всегда будут хотеть ходить», — добавила уполномоченный.

По словам губернатора региона Олега Кожемяко, очень важно уделять особое внимание созданию комфортных условий для работы и учебы в школах, внедрению новаторских образовательных практик, обеспечению безопасности детей:

«Для нас приезд Анны Юрьевны имеет большое значение. Это возможность узнать больше о тех подходах и практиках, которые уже есть в России, и проанализировать образовательную среду, которая сложилась в Приморье, выявить недостатки с тем, чтобы проработать их с главами муниципалитетов, чтобы школы менялись с изменением образа жизни ребенка. Дети ведь сейчас совсем другие, не такие, как были в 70-х, а значит, к ним надо применять и другие методы».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей встречи с Анной Кузнецовой обсудил 13 июля ряд социальных вопросов, в том числе создание безопасной среды в учреждениях образования.