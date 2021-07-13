Ярославль, , 09:36 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков вновь вступил в публичную полемику со своими критиками. На этот раз Волков в своем телеграм-канале ответил писателю и блогеру Сергею Минаеву, известному романом «Духless». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

Минаев в видеоблоге высмеял призыв мэра восстановить зелёный цвет травы, выгоревшей во время жары.

«Выгоревшая трава уже умерла. Ее можно поливать травой, мочой, любыми жидкостями, и ничего с ней не будет. Люди не учили ни биологию, ни ботанику и израсходовали 4680 кубометров воды. Мне кажется, этой водой можно озеро наполнить. Что хочется сказать, Владимир Волков. Это неправильно, когда против всех законов мэра восстают законы природы. Жухлая трава выгорает летом, снег тает по весне, осенью, вы удивитесь, листья, которые сейчас зеленые, станут жёлтыми и начнут падать на землю. Я не завидую вашим социальным службам. Им придется покрасить траву и подклеить опавшие листочки в сентябре на кроны деревьев», — заявил писатель Сергей Минаев.

Мэр Ярославля в ответ заявил, что вовсе не требовал, чтобы трава стала зелёной. Владимир Волков полагает, что смысл его слов исказили журналисты.

«К сожалению, весь сарказм Сергея пролетел мимо. Потому что высмеивал он то, чего не было. Если Дон Кихот воевал с ветряными мельницами, то Сергей в данном случае — просто с ветром. Впрочем, он не единственный, кто стал жертвой кликбейта от нескольких региональных журналистов, которые выпустили статьи с однотипными заголовками, типа «Мэр Ярославля потребовал, чтобы трава была зелёной». Во-первых, я не требовал, что на видеозаписи совещания, которая есть в открытом доступе, прекрасно видно. А во-вторых, никто и не настаивал на воскрешении выгоревшей травы (хотя кое-где это можно сделать, но не при нашем бюджете). Обсуждение касалось лишь того, чтобы не допускать подобного в будущем. Разобраться с системой полива и правильно подобрать траву для газонов», — написал мэр Ярославля Владимир Волков.

В подтверждение своих слов Волков опубликовал видеозапись совещания, на которой говорит: «Предусмотрите на следующий год, может работы провести, связанные с заменой рулонного газона на стандартный, чтобы всё-таки трава была зелёная даже и в такие температурные режимы. Может быть, добавить систему полива, чтобы на всё хватало, а не частями».

Отметим, что мэру, конечно, лучше известно, являются ли его слова в адрес подчинённых требованием, или же исполнять их необязательно.

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