Экстренная встреча Путина с Лукашенко в Санкт-Петербурге — трансляция
Путин и Лукашенко проведут сегодня в Петербурге рабочую встречу, подтвердил РИА Новости Песков.
В прошлый раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи 28−29 мая. По итогам переговоров, как рассказывал президент Белоруссии, удалось договориться по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в РФ. Также после встречи Минск получил от Москвы второй транш кредита на $1 млрд.
Самолет Лукашенко готовится к вылету с аэродрома в Витебской области. Сведений о длительности визита белорусской президента и подписании каких-либо документов на грядущей встрече пока не поступало.
В пресс-службе белорусского лидера отметили, что этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч глав государств для обсуждения актуальных вопросов.
«Сегодня пройдёт рабочая встреча в Санкт Петербурге», — подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости.
Белорусский лидер уже вылетел в Санкт-Петербург, его борт поднялся в воздух с аэродрома «Болбасово» под Оршей. О встрече главы России и Белоруссии договорились 1 июля в телефонной беседе, уточняет близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
Президент РФ Владимир Путин внепланово встретится 13 июля в Санкт-Петербурге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Соответствующую информацию ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт-Петербурге [между Путиным и Лукашенко]», — сказал Песков.
Об этом: Песков подтвердил срочную встречу Путина и Лукашенко
Лукашенко и Путин договорились о нынешней встрече 1 июля, во время телефонного разговора. Президент Белоруссии вылетел в Санкт-Петербург.
Президент России Владимир Путин 13 июля проведет в Санкт-Петербурге встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Отмечается, что в ходе этой встречи президенты России и Белоруссии обсудят развитие сотрудничества двух стран в различных сферах, а также международную проблематику.
Подробности в материале: Путин и Лукашенко обсудят развитие сотрудничества двух стран
В графике Путина на эту неделю никакой встречи с Лукашенко не значилось. Накануне, общаясь с журналистами, Песков ничего о возможности переговоров с президентом Белоруссии не говорил.
В чем экстренность встречи Путина и Лукашенко?
Цитата телеграм-канала dimsmirnov175.
Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург.
Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге, 13 июля сообщает телеграм-канал «Пул №3».
Об этом: Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург
Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным.
Цитата канала «Вы слушали Маяк».
На юге Санкт-Петербурга в обе стороны перекрыт проезд по кольцевой автомобильной дороге (КАД) из-за прибытия президентов России и Белоруссии, которые проведут экстренную встречу. Об этом 13 июля в социальных сетях сообщают очевидцы, застрявшие на самой востребованной дороге Северной столицы.
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«У вас еще терпимо! У нас невыносимо! +30 в тени!» — Лукашенко прилетел в Петербург, где встретится с Путиным.
Цитата RT.
Топ Яндекса: Лукашенко заявил, что в Белоруссии невыносимо.
Цитата канала dimsmirnov175.
Переговоры Лукашенко и Путина начались в Константиновском дворце Петербурга.
Встреча Путина и Лукашенко не является неожиданной, договоренность о ней была достигнута некоторое время назад — Песков.
Путин и Лукашенко обсудят попытки коллективного Запада и дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии — Песков.
В ходе внеплановой встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко планируется обсудить сотрудничество между двумя странами и обменяться мнениями в рамках международной повестки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, обмен мнениями по международным делам», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков назвал главные темы переговоров Путина и Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не является неожиданной. Об этом 13 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: Путин и Лукашенко договорились о встрече в Санкт-Петербурге заранее
Константиновский дворец — традиционное место встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.
Цитата канала dimsmirnov175.
Заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина считает, что на встрече будут обсуждаться два блока вопросов.
Первое — расширение экономического сотрудничества. Кузьмина напомнила, что к концу года планируется подписать документы по углублению интеграции, есть предпосылки к созданию некоторых наднациональных органов. В одной из союзных программ идет речь о создании единой налоговой системы. Может пойти о более широкой координации действий в валютной сфере и расширении доступа к госзакупкам.
Второй блок — вопросы безопасности.
«Идет усиление военных контингентов в странах НАТО вдоль белорусской границы на сегодняшний день, особенно в связи с ситуацией с мигрантами», — сказала Кузьмина РИА Новости.
Напомним, о вылете борта президента Белоруссии в Санкт-Петербург общественность узнала утром 13 июля. Политологи гадают о причинах внезапного визита.
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Главы двух государств встречаются, как сказал Путин, после того, как правительства поработали в сфере экономики.
Белоруссия обслуживает все свои кредиты, несмотря на эпидемию коронавируса, — Путин.
На 37 с лишним процентов вырос товарооборот — Путин.
Белоруссия по-прежнему остается для России надёжным партнёром в сфере экономики — Путин.
Почему-то, может быть, из-за COVID-19, немножечко упало у вас сельхозпроизводство, — подчеркнул Путин.
Путин предложил Лукашенко посмотреть, по каким направлениям двигаться дальше.
Любые санкции — это возможности — Лукашенко.
Экономика Белорусии очень серьезно привязана к российской экономике. Мы сохранили всю промышленность, а кое-где и добавили, благодаря инвестициям из России — Лукашенко.
Мы совсем немного торговали, особенно — с Европейским союзом — Лукашенко.
В это сложное время нам удается работать благодаря связям, которые были ранее — Лукашенко.
Главное — это безопасность наших государств, признал Лукашенко.
Лукашенко заявил об индивидуальном терроре, пояснив, что каждые сутки по нему есть развитие.
Я думаю, что мы всех их вычислим, и найдём, и привлечём к ответственности — Лукашенко.
Лукашенко назвал мерзопакостными 1500 НКО.
Мы будем развиваться, это не вопрос — Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что намеревался в России немножко отойти от жары, но прогадал.
Официальная трансляция встречи завершилась.
Лукашенко удивила осведомленность Путина об экономике Белоруссии: «Я вижу, вы очень серьезно погрузились в экономику Белоруссии. Вы абсолютно точно назвали цифры».
Лукашенко заверил Путина, что Минск будет выполнять взятые на себя кредитные обязательства, «чего бы это ни стоило».
Напомним, президент России Владимир Путин принял главу Белоруссии Алексагдра Лукашенко в Санкт-Петербурге:
«Республика Беларусь в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики».
«Вести».
На сайте Кремля опубликована стенограмма встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Владимир Путин: «Хотел бы в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь — я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства — в целом остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики.
Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы уже с Вами это обсуждали, немножко припал из-за коронавирусной инфекции — где-то на 17 процентов. В этом году за первые четыре-пять месяцев он значительно вырос — на 37 с лишним процентов. Это хороший показатель».
Белоруссия остаётся для России по-прежнему надёжным партнёром в сфере экономики. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на экстренных переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Белоруссия обслуживает все свои кредиты даже на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на экстренных переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Путин: «Почему-то немного у вас — может быть, из-за ковида — припало, я посмотрел, сельхозпроизводство — на один с небольшим процента, но промышленное производство выросло более чем на 16 процентов. Это очень хороший показатель, имея в виду и нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности.
Надеюсь, что производственные связи, которые мы сохранили ещё со времён Советского Союза и развивали в последние годы, — всё это имеет позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Белоруссии».
Россия и Белоруссия сохраняют высокий уровень кооперации в промышленности. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на экстренных переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Белоруссии удалось сохранить свои традиционные экономические и кооперационные связи с Россией, и поэтому республика выстаивает в нынешних условиях санкций, объявленных Западом. Об этом 13 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
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У Лукашенко в этот раз вместо чемодана с документами просто папка. После разговора один на один — рабочий обед. Заявлений для прессы после переговоров президентов России и Белоруссии уже традиционно не будет. (Цитата канала dimsmirnov175).
Лукашенко пожаловался Путину на своих оппонентов, которые якобы перешли к индивидуальному террору, ставшему этапом «цветной революции» или «мятежа». В частности, Лукашенко сказал: «Они перешли к индивидуальному террору. Я информировал вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, тех, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать».
Об этом: Лукашенко пожаловался Путину на «мятеж» и «террористов»
«Мы работаем на своих рынках, как это было. Благодаря тому, что мы не порвали связи, нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике», — сообщил Александр Лукашенко во время проходящей 13 июля в Санкт-Петербурге встречи с Владимиром Путиным.
С удовлетворением оба политика констатировали рост товарооборота между Россией и Белоруссией, «несмотря ни на какие вирусы». Лукашенко остался доволен развитием Россией отечественного сельского хозяйства, отметив: «С тех пор, как Россия прежде всего попала под так называемые санкции, вы все-таки импортозамещение провели солидное. Особенно в сельском хозяйстве. Сейчас это уже спустя 2−3 года видно. Это очевидный факт».
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Белоруссия будет выполнять все обязательства перед Россией по кредитам. Такое обещание 13 июля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным дал белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
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Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко завершены. Встреча президентов длилась более пяти часов.
Путин и Лукашенко договорились, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, цитирует Дмитрия Пескова RT.
Российская Федерация продолжит выполнять обязательства по транзиту газа через Украину в рамках подписанного контракта, заявил 13 июля журналистам президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин: Россия будет выполнять обязательства по транзиту газа через Украину
Напомним, что в ходе переговоров 13 июля лидеры подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей и глав правительств двух стран. Выработаны шаги по работе в сфере таможенного, налогового регулирования, энергетики. Достигнута договорённость об объёмах кредитной поддержки в связи с налоговым манёвром в России.
Также президенты обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке и региональным проблемам.
«Республика Беларусь — я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства — в целом остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики. Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы уже с Вами это обсуждали, немножко припал из-за коронавирусной инфекции — где-то на 17 процентов. В этом году за первые четыре-пять месяцев он значительно вырос — на 37 с лишним процентов. Это хороший показатель», — заявил на встрече президент РФ Владимир Путин.
«Наша экономика очень серьёзно привязана к российской экономике. Если Вы помните, конечно, помните, мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией и не пошли тем путём, как другие республики, особенно наша южная республика. Мы не рвали связи. Поэтому сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили — тоже благодаря инвестициям Российской Федерации», — заявил Лукашенко.