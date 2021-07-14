Президент России Владимир Путин сегодня, 13 июля, проводит внеплановую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Она будет проходить в Санкт-Петербурге. Лидеры обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Самолёт Лукашенко готовится вылететь в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

09:40 13.07.2021 Путин и Лукашенко проведут сегодня в Петербурге рабочую встречу, подтвердил РИА Новости Песков.

09:42 13.07.2021 В прошлый раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи 28−29 мая. По итогам переговоров, как рассказывал президент Белоруссии, удалось договориться по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в РФ. Также после встречи Минск получил от Москвы второй транш кредита на $1 млрд.

09:44 13.07.2021 Самолет Лукашенко готовится к вылету с аэродрома в Витебской области. Сведений о длительности визита белорусской президента и подписании каких-либо документов на грядущей встрече пока не поступало.

09:45 13.07.2021 В пресс-службе белорусского лидера отметили, что этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч глав государств для обсуждения актуальных вопросов.

09:48 13.07.2021 «Сегодня пройдёт рабочая встреча в Санкт Петербурге», — подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости. Белорусский лидер уже вылетел в Санкт-Петербург, его борт поднялся в воздух с аэродрома «Болбасово» под Оршей. О встрече главы России и Белоруссии договорились 1 июля в телефонной беседе, уточняет близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

09:48 13.07.2021 Президент РФ Владимир Путин внепланово встретится 13 июля в Санкт-Петербурге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Соответствующую информацию ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт-Петербурге [между Путиным и Лукашенко]», — сказал Песков. Об этом: Песков подтвердил срочную встречу Путина и Лукашенко

09:53 13.07.2021 Лукашенко и Путин договорились о нынешней встрече 1 июля, во время телефонного разговора. Президент Белоруссии вылетел в Санкт-Петербург.

09:56 13.07.2021 Президент России Владимир Путин 13 июля проведет в Санкт-Петербурге встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Отмечается, что в ходе этой встречи президенты России и Белоруссии обсудят развитие сотрудничества двух стран в различных сферах, а также международную проблематику. Подробности в материале: Путин и Лукашенко обсудят развитие сотрудничества двух стран

10:01 13.07.2021 В графике Путина на эту неделю никакой встречи с Лукашенко не значилось. Накануне, общаясь с журналистами, Песков ничего о возможности переговоров с президентом Белоруссии не говорил. В чем экстренность встречи Путина и Лукашенко? Цитата телеграм-канала dimsmirnov175.

10:26 13.07.2021 Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург.

10:35 13.07.2021 Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге, 13 июля сообщает телеграм-канал «Пул №3». Об этом: Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург

10:36 13.07.2021 Самолет президента Белоруссии. Цитата из видео. president.gov.by.

10:43 13.07.2021 Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным. Цитата канала «Вы слушали Маяк».

10:52 13.07.2021 На юге Санкт-Петербурга в обе стороны перекрыт проезд по кольцевой автомобильной дороге (КАД) из-за прибытия президентов России и Белоруссии, которые проведут экстренную встречу. Об этом 13 июля в социальных сетях сообщают очевидцы, застрявшие на самой востребованной дороге Северной столицы. Читайте также: В Петербурге перекрыли КАД из-за прибытия глав России и Белоруссии

11:17 13.07.2021 «У вас еще терпимо! У нас невыносимо! +30 в тени!» — Лукашенко прилетел в Петербург, где встретится с Путиным. [[[video-0]]] Цитата RT.

11:35 13.07.2021 Топ Яндекса: Лукашенко заявил, что в Белоруссии невыносимо. Цитата канала dimsmirnov175.

12:15 13.07.2021 Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи 28 мая 2021 года. kremlin.ru.

12:40 13.07.2021 Переговоры Лукашенко и Путина начались в Константиновском дворце Петербурга.

12:49 13.07.2021 Встреча Путина и Лукашенко не является неожиданной, договоренность о ней была достигнута некоторое время назад — Песков.

12:49 13.07.2021 Путин и Лукашенко обсудят попытки коллективного Запада и дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии — Песков.

12:50 13.07.2021 В ходе внеплановой встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко планируется обсудить сотрудничество между двумя странами и обменяться мнениями в рамках международной повестки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, обмен мнениями по международным делам», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков назвал главные темы переговоров Путина и Лукашенко

12:56 13.07.2021 Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не является неожиданной. Об этом 13 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Песков: Путин и Лукашенко договорились о встрече в Санкт-Петербурге заранее

13:02 13.07.2021 Константиновский дворец — традиционное место встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Цитата канала dimsmirnov175.

13:10 13.07.2021 Заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина считает, что на встрече будут обсуждаться два блока вопросов. Первое — расширение экономического сотрудничества. Кузьмина напомнила, что к концу года планируется подписать документы по углублению интеграции, есть предпосылки к созданию некоторых наднациональных органов. В одной из союзных программ идет речь о создании единой налоговой системы. Может пойти о более широкой координации действий в валютной сфере и расширении доступа к госзакупкам. Второй блок — вопросы безопасности. «Идет усиление военных контингентов в странах НАТО вдоль белорусской границы на сегодняшний день, особенно в связи с ситуацией с мигрантами», — сказала Кузьмина РИА Новости.

13:11 13.07.2021 Напомним, о вылете борта президента Белоруссии в Санкт-Петербург общественность узнала утром 13 июля. Политологи гадают о причинах внезапного визита. Читайте также: Путин и Лукашенко проводят переговоры в Константиновском дворце

13:21 13.07.2021 Главы двух государств встречаются, как сказал Путин, после того, как правительства поработали в сфере экономики.

13:22 13.07.2021 Белоруссия обслуживает все свои кредиты, несмотря на эпидемию коронавируса, — Путин.

13:22 13.07.2021 На 37 с лишним процентов вырос товарооборот — Путин.

13:22 13.07.2021 Белоруссия по-прежнему остается для России надёжным партнёром в сфере экономики — Путин.

13:23 13.07.2021 Почему-то, может быть, из-за COVID-19, немножечко упало у вас сельхозпроизводство, — подчеркнул Путин.

13:24 13.07.2021 Путин предложил Лукашенко посмотреть, по каким направлениям двигаться дальше.

13:24 13.07.2021 Любые санкции — это возможности — Лукашенко.

13:25 13.07.2021 Экономика Белорусии очень серьезно привязана к российской экономике. Мы сохранили всю промышленность, а кое-где и добавили, благодаря инвестициям из России — Лукашенко.

13:26 13.07.2021 Мы совсем немного торговали, особенно — с Европейским союзом — Лукашенко.

13:27 13.07.2021 В это сложное время нам удается работать благодаря связям, которые были ранее — Лукашенко.

13:27 13.07.2021 Главное — это безопасность наших государств, признал Лукашенко.

13:28 13.07.2021 Лукашенко заявил об индивидуальном терроре, пояснив, что каждые сутки по нему есть развитие.

13:28 13.07.2021 Я думаю, что мы всех их вычислим, и найдём, и привлечём к ответственности — Лукашенко.

13:29 13.07.2021 Лукашенко назвал мерзопакостными 1500 НКО.

13:29 13.07.2021 Мы будем развиваться, это не вопрос — Лукашенко.

13:30 13.07.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что намеревался в России немножко отойти от жары, но прогадал.

13:31 13.07.2021 Официальная трансляция встречи завершилась.

13:31 13.07.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко спускается по трапу самолета в аэропорту Санкт-Петербурга. president.gov.by.

13:32 13.07.2021 Лукашенко удивила осведомленность Путина об экономике Белоруссии: «Я вижу, вы очень серьезно погрузились в экономику Белоруссии. Вы абсолютно точно назвали цифры».

13:34 13.07.2021 Лукашенко заверил Путина, что Минск будет выполнять взятые на себя кредитные обязательства, «чего бы это ни стоило».

13:36 13.07.2021 Напомним, президент России Владимир Путин принял главу Белоруссии Алексагдра Лукашенко в Санкт-Петербурге: [[[video-1]]] «Республика Беларусь в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики». «Вести».

13:52 13.07.2021 На сайте Кремля опубликована стенограмма встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

13:55 13.07.2021 Владимир Путин: «Хотел бы в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь — я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства — в целом остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики. Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы уже с Вами это обсуждали, немножко припал из-за коронавирусной инфекции — где-то на 17 процентов. В этом году за первые четыре-пять месяцев он значительно вырос — на 37 с лишним процентов. Это хороший показатель».

14:08 13.07.2021 Белоруссия остаётся для России по-прежнему надёжным партнёром в сфере экономики. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на экстренных переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте подробнее: Путин отметил признаки восстановления торговли РФ и Белоруссии

14:10 13.07.2021 Белоруссия обслуживает все свои кредиты даже на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на экстренных переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробности в материале: «Надёжный и стабильный партнёр» — Путин о долгах Белоруссии

14:11 13.07.2021 Путин: «Почему-то немного у вас — может быть, из-за ковида — припало, я посмотрел, сельхозпроизводство — на один с небольшим процента, но промышленное производство выросло более чем на 16 процентов. Это очень хороший показатель, имея в виду и нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности. Надеюсь, что производственные связи, которые мы сохранили ещё со времён Советского Союза и развивали в последние годы, — всё это имеет позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Белоруссии».

14:12 13.07.2021 Россия и Белоруссия сохраняют высокий уровень кооперации в промышленности. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин на экстренных переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте также: Россия и Белоруссия сохранили производственные связи со времён СССР — Путин

14:36 13.07.2021 Белоруссии удалось сохранить свои традиционные экономические и кооперационные связи с Россией, и поэтому республика выстаивает в нынешних условиях санкций, объявленных Западом. Об этом 13 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Об этом: Лукашенко: Белоруссии удается держаться благодаря сохранившимся связям с РФ

14:45 13.07.2021 У Лукашенко в этот раз вместо чемодана с документами просто папка. После разговора один на один — рабочий обед. Заявлений для прессы после переговоров президентов России и Белоруссии уже традиционно не будет. (Цитата канала dimsmirnov175). Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 13.07.2021 . kremlin.ru.

15:06 13.07.2021 Лукашенко пожаловался Путину на своих оппонентов, которые якобы перешли к индивидуальному террору, ставшему этапом «цветной революции» или «мятежа». В частности, Лукашенко сказал: «Они перешли к индивидуальному террору. Я информировал вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, тех, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать». Об этом: Лукашенко пожаловался Путину на «мятеж» и «террористов»

15:10 13.07.2021 Константиновский дворец. (сс) Evgeniy Metyolkin

15:34 13.07.2021 «Мы работаем на своих рынках, как это было. Благодаря тому, что мы не порвали связи, нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике», — сообщил Александр Лукашенко во время проходящей 13 июля в Санкт-Петербурге встречи с Владимиром Путиным. С удовлетворением оба политика констатировали рост товарооборота между Россией и Белоруссией, «несмотря ни на какие вирусы». Лукашенко остался доволен развитием Россией отечественного сельского хозяйства, отметив: «С тех пор, как Россия прежде всего попала под так называемые санкции, вы все-таки импортозамещение провели солидное. Особенно в сельском хозяйстве. Сейчас это уже спустя 2−3 года видно. Это очевидный факт». Читайте также: Лукашенко заверил Путина в способности выстоять под санкциями

15:40 13.07.2021 Белоруссия будет выполнять все обязательства перед Россией по кредитам. Такое обещание 13 июля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным дал белорусский лидер Александр Лукашенко. Читайте также: Лукашенко пообещал выполнять все обязательства по кредитам перед Россией

15:56 13.07.2021 Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Читайте также: Переговоры Путина и Лукашенко продолжаются три часа

16:55 13.07.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Санкт-Петербурга. Фото: president.gov.by

18:20 13.07.2021 Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко завершены. Встреча президентов длилась более пяти часов.

18:20 13.07.2021 Флаги России и Белоруссии. Фото: president.gov.by

20:17 13.07.2021 Путин и Лукашенко договорились, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, цитирует Дмитрия Пескова RT.

22:35 13.07.2021 Владимир Путин и Александр Лукашенко, 13 07 2021 года. Фото: president.gov.by

00:28 Российская Федерация продолжит выполнять обязательства по транзиту газа через Украину в рамках подписанного контракта, заявил 13 июля журналистам президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин: Россия будет выполнять обязательства по транзиту газа через Украину

07:17 Напомним, что в ходе переговоров 13 июля лидеры подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей и глав правительств двух стран. Выработаны шаги по работе в сфере таможенного, налогового регулирования, энергетики. Достигнута договорённость об объёмах кредитной поддержки в связи с налоговым манёвром в России.

07:17 Также президенты обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке и региональным проблемам.

07:37 «Республика Беларусь — я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства — в целом остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики. Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы уже с Вами это обсуждали, немножко припал из-за коронавирусной инфекции — где-то на 17 процентов. В этом году за первые четыре-пять месяцев он значительно вырос — на 37 с лишним процентов. Это хороший показатель», — заявил на встрече президент РФ Владимир Путин.

08:32 «Наша экономика очень серьёзно привязана к российской экономике. Если Вы помните, конечно, помните, мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией и не пошли тем путём, как другие республики, особенно наша южная республика. Мы не рвали связи. Поэтому сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили — тоже благодаря инвестициям Российской Федерации», — заявил Лукашенко.