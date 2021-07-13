Москва, , 09:45 — REGNUM Рабочая встреча президентов России и БелоруссииВладимира Путинаи Александра Лукашенко состоится 13 июля в Санкт-Петербурге. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Сегодня пройдёт рабочая встреча в Санкт Петербурге», — сказал представитель Кремля РИА Новости.

Белорусский лидер уже вылетел в Санкт-Петербург, его борт поднялся в воздух с аэродрома «Болбасово» под Оршей. О встрече главы России и Белоруссии договорились 1 июля в телефонной беседе, уточняет близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящейся встрече Путина и Лукашенко в Петербурге стало известно 13 июля. Переговоры глав государств будут посвящены развитию сотрудничества Москвы и Минска в различных сферах и международной проблематике.

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