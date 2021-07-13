Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за минувшие выходные, 10−11 июля, выявили более двухсот нетрезвых водителей. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Гибдд.рф/r/40 В Петербурге и пригороде за выходные выявили более 200 нетрезвых водителей

Рейд по выявлению нарушителей ПДД проводился 10 и 11 июля сотрудниками ГИБДД во всех районах сразу в двух соседствующих регионах — Петербурге и Ленобласти.

«В общей сложности в ходе мероприятий полицейские выявили 208 водителей, которые находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при этом девять автолюбителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде», — уточнили в ведомстве.

В отношении последних возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Остальные пьяные водители, попавшиеся впервые, привлечены к административной ответственности, они будут оштрафованы и лишены водительских прав.