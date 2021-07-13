Новочеркасск, Ростовская область, 13 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Ростовской области суд изучит материалы уголовного дела в отношении двух оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское». Оба обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

(сс) sajinka2 За взятку

Следователи полагают, что в июне 2020 года полицейские, зная о том, что житель казачьей столицы украл алкоголь из магазина, не зарегистрировали преступление. От злоумышленника они потребовали 150 тыс. рублей. ФСБ задержала посредника при получении взятки.

Суд уже вынес приговор посреднику. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.