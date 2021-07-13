Абакан, 13 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Жертвами COVID-19 стали две женщина (63 года и 91 год) и четверо мужчин (67 лет, 75 лет, 85 лет, 85 лет). С начала 2021 года коронавирусная инфекция унесла жизни 284 жителей Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в Хакасии подтверждено 9542 случая заражения коронавирусом, выздоровели 7855 человек.