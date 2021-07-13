Ульяновск, , 09:28 — REGNUM В Ульяновске приём заявок от кандидатов на замещение должности главы города начнётся 23 июля, конкурс состоится 16 августа. Об этом сообщается на сайте городской думы по итогам внеочередного заседания парламента.

Народные избранники утвердили решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на пост главы Ульяновска и о начале формирования конкурсной комиссии, в состав которой войдут десять человек. От гордумы в комиссии будут работать пять депутатов, ещё столько же определит временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновска области Алексей Русских.

Документы от кандидатов, которые хотят поработать мэром города, будут приниматься с 23 июля по 7 августа, конкурс назначен на 16 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2021 года досрочно сложил полномочия Сергей Панчин, который руководил городом последние 5,5 года. Временное исполнение обязанностей возложено на Дмитрия Вавилина, ранее работавшего министром промышленности Ульяновской области.

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