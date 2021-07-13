Пермь, 13 июля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Перми началась приемка образовательных учреждений в новому учебному году, сообщает пресс-служба мэрии.

Tambov.gov.ru Учебный класс

Комиссии предстоит проверить готовность в общей сложности 195 учреждений: 80 детских садов, 101 школы и 14 учреждений дополнительного образования. Среди проверяющих представители разных ведомств: администрации города, МЧС, полиции, Росгвардии, УФСБ.

Комиссия будет обращать пристальное внимание на состояние систем пожарной и антитерростической безопасности, на оборудование пищеблоков, состояние систем канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения, оснащение мебелью, на доступность зданий для маломобильных групп граждан и соблюдение санитарных требований. Приёмку образовательных учреждений завершат в августе.