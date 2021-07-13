Варшава, , 09:24 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции сообщил о притоке в Польшу новых иностранных инвестиций в сфере «трансформации энергетического и промышленного секторов». Об этом 13 июля сообщает Polskie Radio.

По словам премьер-министра, именно в Силезском воеводстве республики произойдет «прорыв» в области «трансформации энергетического сектора», потому что, по его словам, Варшава завершает переговоры с рядом иностранных компаний, которые готовы инвестировать крупные суммы в энергетику и промышленность региона.

«Силезия имеет большой потенциал для трансформации энергетической и промышленной сфер экономики Польши, потому что именно этот регион обладает высочайшими возможностями не только для горнодобывающей промышленности, но и для развития автоматизированной и модернизированной экономики», — заявил Моравецкий.