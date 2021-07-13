Минск, 13 июля 2021, 09:24 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Санкт-Петербург и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Встреча состоится 13 июля. Стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, а также международную проблематику.
«Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов», — говорится в сообщении.
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