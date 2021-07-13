Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В историческом части Санкт-Петербурга — Петроградском районе — во время проведения работ по благоустройству дворовой территории обнаружили сохранившееся историческое булыжное мощение. Об этом 13 июля сообщили в Санкт-Петербургском городском отделении ВООПИиК.

Санкт-Петербургское городское отделение ВООПИиК. В Петербурге во время благоустройства обнаружили дореволюционное мощение

Дореволюционное мощение двора обнаружили в ходе работ по устройству тротуарной плитки во дворе дома на Петрозаводской улице, 18. В настоящий момент активисты расчистили находку, чтобы сделать доступной для осмотра.

«Участок мощения примерно 3,5 на 5 метров градозащитники расчистили вручную. Обнаружить фрагмент удалось после вскрытия асфальта и вывоза земли, которые по заказу МО «Чкаловское» проводит подрядчик. Устройство плитки требует снятия грунта на значительную глубину, меж тем под асфальтом находится мощение», — говорится в сообщении.

Отметим, это уже не первый случай обнаружения исторического мощения в центре Петербурга. В 2020 году брусчатку и булыжное мощение обнаружили в ходе работ по устройству плитки в Адмиралтейском районе во дворе дома Семёнова на проспекте Римского-Корсакова, 39. Тогда артефакт сохранить не удалось.