Пермь, 13 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Перми перед судом предстанут двое подростков. Они обвиняются в изнасиловании, жестоком убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщает СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

Про данным следствия, в июне 2020 года двое пьяных парней в возрасте 14 и 15 лет жестоко избили мужчину, а затем подожгли на нем одежду. Мужчина скончался. Кроме того, один из подростков изнасиловал женщину, а чтобы скрыть следы преступления убил свою жертву.

Установлена причастность одного из обвиняемых к совершению иных действий сексуального характера в отношении еще одной женщины, после чего она была сильно избита.

В рамках расследования уголовного дела проведено около 15 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, трасологические, молекулярно-генетические, и комплексные амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы. Объем уголовного дела составил 11 томов.