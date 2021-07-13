Москва, 13 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. С 13 июля вступают в силу поправки в Семейный кодекс РФ, согласно которым родные братья и сёстры имеют приоритетное право зачисления в одну школу или детский сад вне зависимости от места их регистрации.

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Как отмечала ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова, слова которой приводит «Парламентская газета», действовавшая до этого норма создавала бюрократические проблемы, так как нужно было доказывать родство между детьми, и потому она будет отменена.

До сегодняшнего дня норма закона была такова: «Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение… в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сёстры».

В то же время теперь в законе говорится: «Ребёнок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля стало известно, что учебные заведения Южной Кореи из-за пандемии коронавируса перейдут на обучение в режиме онлайн с 14 июля.