Чебоксары, 13 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Чувашии в первом полугодии доходы консолидированной казны возросли на 18% и превысили 37,7 млрд рублей. Собственные доходы также значительно выросли, но при этом республика по данному показателю выглядит «не очень хорошо» в сравнении с другими регионами Поволжья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

Доходы консолидированного бюджета Чувашии в январе — июне 2021 года превысили 37,7 млрд рублей, что на 18% выше аналогичного прошлогоднего уровня.

«Особо хочу сказать, что мы уже имеем оперативные данные по ПФО. И здесь за полугодие выглядим не очень хорошо. То есть собственные доходы у нас выросли на 18,2%, по ПФО — на 29,4%, то есть мы на 13-м месте. Но мы здесь сравнили также с первым полугодием 2019 года и за счёт того, что мы в прошлом году не так сильно провалили, как в целом отдельные субъекты, в том числе по ПФО (мы в прошлом году были на пятом и третьем местах в целом) — получается, что по общей динамике находимся на шестом месте в ПФО, по налоговым доходам — на восьмом. И в частности, по прибыли получается, что мы на четвёртом месте», — сказал Михаил Ноздряков.

В структуре поступлений собственные доходы составили 20,08 млрд рублей — с ростом на 18,2%. Из них налоговые поступления возросли на 16,4% и достигли 18,36 млрд рублей, неналоговые доходы нарастили на 41,3% — до 1,716 млрд рублей.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

Израсходовано в первом полугодии 34,9 млрд рублей. Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в сумме 2,81 млрд рублей при плановом дефиците в размере 6,45 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии при плановых инвестиционных расходах на 2021 год в 8,03 млрд рублей в первом полугодии освоено 14,2%, в абсолютных цифрах — 1,14 млрд рублей. При этом по направлению «Экология» освоение средств — нулевое.