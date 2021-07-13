Красноярск, 13 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Вакцина «КовиВак» в количестве 6240 доз поступила в Красноярск. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Minobrnauki.gov.ru Вакцина от коронавируса «КовиВак»

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Уточняется, что эту вакцину получат непривитые либо переболевшие в прошлом году медработники, которым предстоит работать в «красной зоне».

До конца текущей недели в Красноярский край должна поступить очередная партия вакцины «Спутник V». Её распределят между поликлиниками и внебольничными прививочными пунктами.

В Красноярском крае на сегодняшний день развёрнуто 138 прививочных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 июля в Красноярском крае выявлено 81 804 носителя коронавируса, выздоровели 71 638 человек.