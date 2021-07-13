Ижевск, 13 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 июля прививку от коронавируса сделали 247 810 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Наталья Диева Прививка

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Второй компонент препарата получили 164 405 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки прививку сделал 19 851 человек, 6388 жителей республики получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля в регионе провели 1 312 894 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2719 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4197 исследований.

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