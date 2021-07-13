Москва, 13 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Порядка 11% граждан России получили отказ в приёме на работу из-за отсутствия прививки от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Отмечается, что в Москве, где ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников ряда сфер, с отказом столкнулись 15% опрошенных, в Санкт-Петербурге — 9%, в других регионах — 10%.

В 20% столичных компаний уже зафиксировали случаи увольнения сотрудников из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19.

При этом 73% респондентов заявили, что отсутствие прививки от COVID-19 не отразилось на возможности трудоустройства.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет из 394 городов РФ, пишет РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательского центра портала Superjob.ru, в России треть руководителей компаний (33%) поощряет сотрудников за вакцинацию от COVID-19 различными способами.

Самые распространенные меры поощрения привитым работникам — оплачиваемый выходной в день прививки, дополнительные дни к отпуску, единоразовые премии, розыгрыши призов и подарки.

Никак не стимулируют вакцинацию сотрудников от коронавируса 41% российских компаний. Причины — нежелание вмешиваться в частную жизнь сотрудников и отсутствие такой обязанности у руководства с точки зрения закона.

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