Пекин, 13 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Hongqi представил седан H9+ Forbidden City Edition для руководства страны, украшенный в национальном стиле. Изображения автомобиля размещены на сайте Autohome.

Autohome Hongqi H9+ Forbidden City Edition

Новинка выполнена в бежево-зелёном цвете по мотивам пещеры Могао, расположенной в городском округе Цзюцюань китайской провинции Ганьсу. Сверху основной цвет машины переходит в песчаный, а снизу — в бледно-зелёный. Также модель выделяется золотистым орнаментом и легкосплавными дисками диаметром 20 дюймов.

Интерьер H9+ Dunhuang Edition выполнен в светлых оттенках с бирюзово-зелёными вставками. Кроме того, внутри салона имеется роспись на передней панели, крышке центрального тоннеля, дверных картах и спинках сидений.

В качестве силового агрегата у модели турбомотор V6 рабочим объёмом три литра и производительностью 272 л. с. (400 Нм). Он сочетается с семискоростным «роботом». Привод у автомобиля 4×4.

Напомним, по данным министерства общественной безопасности КНР, с января по июнь 2021 года в Китае было зарегистрировано 18,71 млн новых машин. При этом число водителей с правом вождения автотранспортным средством достигло 469 млн человек.

Читайте также: Китай удвоил продажи автомобилей бренда Hongqi с начала года