В Удмуртии за сутки провели меньше 3 тыс. исследований на коронавирус
Ижевск, 13 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 13 июля провели 1 312 894 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»
За минувшие сутки лаборатории республики провели 2719 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4197 исследований.
Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 544 человек.
Читайте также: От COVD-19 за сутки скончались пятеро жителей Удмуртии