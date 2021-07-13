Якутск, 13 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Нынешняя Россия не должна увеличивать великодержавный шовинизм — все народы, населявшие Советский Союз, братья, и только с такой двусторонней концепцией можно будет наладить отношения Украины и России, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» политолог Андрей Данилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Нормализация отношений между Россией и Украиной — это один из основных приоритетов нашей внешней политики. Да, действительно, оба народа имеют общие, братские корни, но опять же, нельзя наладить отношения с украинским народом с их нынешней позицией о том, чтоУкраина, сугубо созданная Советским Союзом, советской властью и большевиками, — государственная конструкция. Украинский народ появился давно, и Путин много об этом говорит в своей статье, напоминает об общих исторических процессах, фактах формирования украинского народа.

Поэтому не надо говорить только о том, что советская власть создала Украину, действительно, государственность, может, и дали при СССР. Но уже к тому моменту были разные национальные, украинские попытки создать своё собственное государство.

И если углубиться далее в историю, то мы не должны идти по опыту Российской империи и увеличивать, так сказать, великодержавный русский шовинизм, естественно, все народы, населявшие Советский Союз, — братья, и только с такой двусторонней концепцией можно будет наладить отношения.

Президент акцентирует в статье, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система, а сейчас Украина — беднейшая страна Европы. И кто в этом виноват?» — высказал свою точку зрения эксперт Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, возникшая между Россией и Украиной, которые по сути являются одним историческим и духовным пространством, в течение последних лет «стена» является трагедией. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», обнародованной 12 июля на русском и украинском языках на сайте Кремля.