Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Президент США Джо Байден представил новую стратегию своей администрации по борьбе с преступлениями, в которых задействовано огнестрельное оружие. О новой стратегии он заявил в Белом доме на встрече с правоохранителями и представителями федеральных и местных властей.

Американский лидер пояснил, что его план в первую очередь включает меры по борьбе с оборотом нелегального оружия. Его продают, нарушая федеральные законы.

«Во-вторых, речь идет о поддержке местных органов правопорядка федеральными средствами, которые им необходимы», — добавил Байден.

Он отметил, что предлагает увеличить финансирование правоохранительных органов, чтобы города и штаты могли принимать на работу больше полицейских, а также оплачивать им сверхурочную работу.

Ранее президент США заявлял о целой эпидемии актов насилия применением огнестрельного оружия. Это — международный позор Соединённых Штатов, подчёркивал он.

Как сообщало ИА REGNUM, американцы вправе покупать и носить оружие, однако в стране часто происходят массовые расстрелы и конфликты с применением оружия. Так, за три выходных дня в начале июля в таких перестрелках погибли около 150 человек.

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