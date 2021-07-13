Ижевск, 13 июля, 2021, 09:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

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Скончались женщины в возрасте 74, 82 и 88 лет, а также 56-летний и 65-летний мужчины. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 544 человек.

Отметим, данные регионального штаба вдвое отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 12 июля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончался 1097 человек, из которых четверо жителей республики умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 13 июля выявили 142 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 138 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 37 404 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 4134 человека. За минувшие сутки число активных носителей вируса выросло почти на 100 человек.

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