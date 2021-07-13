Ижевск, 13 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 13 июля выявили 142 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 138 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 37 404 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 14 детей в возрасте до 14 лет и 24 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 41 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 32 726 человек. 544 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано четыре летальных случая, за минувшие сутки скончались пятеро жителей региона.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 4134 человека. За минувшие сутки число активных носителей вируса выросло почти на 100 человек. Из этого числа 3276 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 726 человек — в состоянии средней степени тяжести, 132 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 12 июля в республике прививку от коронавируса сделали 227 959 человек. Второй компонент препарата получили 158 017 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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