Екатеринбург, 13 июля, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге назначили штраф в 200 тыс. рублей ООО «Империал» за навязчивые звонки и угрозы должнику. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского главка ФССП.

beaumo3 Коллектор банка

Организацию привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ (Незаконное осуществление лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности).

На коллекторов подал жалобу мужчина, который задолжал микрофинансовой организации. Они звонили должнику и его матери с угрозами, и гражданин решил обратиться к ФССП с заявлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коллектор ворвался в один из детских садов Екатеринбурга прямо во время тихого часа и потребовал возврата долга у сотрудника детсада.