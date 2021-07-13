Челябинск, 13 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Челябинской области пострадавшие из-за природных пожаров, перекинувшихся на населённые пункты Запасное и Джабык, подали 295 заявлений на выплату единовременной материальной помощи. Об этом сообщила журналистам глава областного минсоцотношений Ирина Буторина.

Https://pixabay.com Деньги

По её словам, 10 и 11 июля было получено 184 заявления. Их подателям уже перечислили деньги. А 12 июля поступило ещё 111 заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар перекинулся на населённые пункты 9 июля. Более 80 построек было повреждено огнём. Также погиб один человек.