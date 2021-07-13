Оренбург, 13 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области в рамках проекта автономной некоммерческой организации «Новая жизнь» и инициативной группы «Помогая жить» реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции. С 15 марта 2021 года среди представительниц сферы сексуальных услуг выявлены 23 женщины с ВИЧ-инфекцией, сообщает региональный минздрав.

ВИЧ

По данным ведомства, ассистированное самотестирование на ВИЧ-инфекцию неинвазивным (буккальным) методом прошли 198 человек, оказывающих сексуальные услуги за вознаграждение. Выявлено только 23 положительных результата.

Представительницы сферы интимных услуг, у которых обнаружена ВИЧ-инфекция, направлены в медицинские учреждения для подтверждения диагноза по месту жительства, организована профилактическая работа, ориентированная на формирование приверженности к диспансеризации и лечению антиретровирусными препаратами.

Проект по профилактике ВИЧ-инфекции нацелен на предупреждение распространения заболевания на территории региона, работу по своевременному диагностированию ВИЧ-инфекции среди представительниц сферы сексуальных услуг и раннему началу лечения, сохранению сексуального и репродуктивного здоровья, информированию о мерах профилактики заражения ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем.

Проведенное анкетирование среди 110 человек, оказывающих сексуальные услуги, показало, что свой ВИЧ-статус знают 96,6% респондентов; средний балл информированности о ВИЧ-инфекции составил 4,71% из 5%; по собственной инициативе тестирование на ВИЧ прошли всего 29 респондентов — это 34,1%, а тестирование на ВИЧ по инициативе сотрудников организации — 56 респондентов (65,9%). Выяснилось, что 45,9% из числа респондентов проходили тестирование в течение последних шести месяцев, а 30,6% в течении года.