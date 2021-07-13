Иерусалим, , 09:01 — REGNUM Новое послабление для населения сектора Газа ввёл Израиль на фоне продолжающегося затишья на границе. Рыболовная зона для анклава увеличена до 12 морских миль, сообщает управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях (КОГАТ).

Рыболовную зону власти Израиля увеличили с 12 июля, теперь вместо 16,5 км (9 морских миль) она простирается почти на 22 км (12 морских миль). Такое решение принято «в связи с продолжающимся спокойствием на границе», пояснили в КОГАТ.

Прежнее послабление было объявлено 25 июня. Тогда зону рыболовства расширили с шести (почти 11 км) до девяти морских миль.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Израиль разрешил поставлять топливо на единственную в Газе электростанцию и перевозить сырьё через КПП «Керем Шалом». В июле разрешили ввозить в анклав медицинские товары, рыболовные снасти и сырье для текстильной промышленности.

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