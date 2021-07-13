, 08:53 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 12 июля встречу с архиепископом Лазарусом Ю Хын Сиком, которого ранее Папа Римский Франциск назначил префектом Конгрегации по делам духовенства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

В ходе беседы с архиепископом глава государства попросил его передать Папе Франциску пожелания о скорейшем выздоровлении после недавней операции. А первая леди Ким Чжон Сук —благодарность за то, что Папа «всегда молился за Корею».

Мун Чжэ Ин также отметил, что назначение южнокорейца на высокую должность в Ватикане — это «большая честь» для всей католической общины Южной Кореи. Он подчеркнул, что данное назначение также подарило надежду на папский визит в Северную Корею.

В свою очередь, архиепископ пообещал сделать все возможное для того, чтобы Папа Франциск посетил Северную Корею в ближайшее время.